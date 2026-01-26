Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца загинаха в пожар?

Близначки загинаха при пожар във врачанското село Липница.

Огънят е пламнал, докато момиченцата спели, а жената, която се грижела за тях била навън, за да вземе дърва за печката.

Роднините обаче я обвиняват, че ги е оставила без надзор твърде дълго.

В неделния следобед, докато двете 13-месечни близначки спели в стаята си, детегледачката Маргарита отишла на двора да донесе дърва, тъй като се отопляват с печка на твърдо гориво.

Версията на разследващите е, че пожарът е лумнал от комина. А роднините твърдят, че детегледачката е оставила твърде дълго децата без надзор.

Семейството е с пет деца. В отглеждането помагат и роднините, тъй като родителите са разделени. Другите три деца не са пострадали, те са били в съседна постройка тип - лятна кухня.

А днес със съдействието на социалните служители са били изведени при близки на семейството. От кметството заявиха, че ще окажат помощ на пострадалото семейство.

Румен Шопов - кмет на с. Липница:

Беше страшно, беше тътен, беше ужас. Ще помогнем с каквото трябва разбира се, с отопление, храна и всичко необходимо, каквото нужди има, ще откликнем.

Разследващите едва днес успяха да направят оглед на пожара, заради продължаващото тлеене на постройката и тази сутрин.

Причината за пожара все още не е ясна, но по неофициална информация, огънят е лумнал от комина, заради тлеещи сажди.