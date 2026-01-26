БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца загинаха в пожар?

от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Близначки загинаха при пожар във врачанското село Липница.

Огънят е пламнал, докато момиченцата спели, а жената, която се грижела за тях била навън, за да вземе дърва за печката.

Роднините обаче я обвиняват, че ги е оставила без надзор твърде дълго.

В неделния следобед, докато двете 13-месечни близначки спели в стаята си, детегледачката Маргарита отишла на двора да донесе дърва, тъй като се отопляват с печка на твърдо гориво.

Версията на разследващите е, че пожарът е лумнал от комина. А роднините твърдят, че детегледачката е оставила твърде дълго децата без надзор.

Семейството е с пет деца. В отглеждането помагат и роднините, тъй като родителите са разделени. Другите три деца не са пострадали, те са били в съседна постройка тип - лятна кухня.

А днес със съдействието на социалните служители са били изведени при близки на семейството. От кметството заявиха, че ще окажат помощ на пострадалото семейство.

Румен Шопов - кмет на с. Липница:
Беше страшно, беше тътен, беше ужас. Ще помогнем с каквото трябва разбира се, с отопление, храна и всичко необходимо, каквото нужди има, ще откликнем.

Разследващите едва днес успяха да направят оглед на пожара, заради продължаващото тлеене на постройката и тази сутрин.

Причината за пожара все още не е ясна, но по неофициална информация, огънят е лумнал от комина, заради тлеещи сажди.

#село Липница #загинали деца #пожар

