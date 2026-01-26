БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристалина Георгиева: България не може да си позволи дефицитът на страната да върви нагоре

Десислава Апостолова
Всичко от автора
8486
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Това предупреди управляващият директор на МВФ

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
България не може да си позволи дефицитът на страната да върви нагоре. Това предупреди управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева пред БНТ и предупреди властта да внимава с фискалната политика.

Според управляващия директор на МВФ икономиката на страната се развива добре, въпреки политическата криза и страната ни вече печели от въвеждането на еврото.

Георгиева коментира, че още е рано да се каже каква ще бъде инфлацията - въпрос, който вълнува всички българи. Според нея това ще стане ясно след няколко месеца, но по думите ѝ в останалите държави, които са се присъединили към еврозоната, еднократната инфлация е била между 0,1 и 0,3%.

Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: "Първите ползи от влизането в еврозоната са вече налице. Ние плащаме по-малко за обслужването на външния дълг на България. Аз очаквам да видим повече интерес на инвеститорите в България и, разбира се, повече туристи, които да идват у нас. Общо оценката ни за България е положителна, но България трябва да внимава с фискалната политика - не може да си позволява дефицитът да върви нагоре. Ние направихме някои препоръки в това отношение. Надявам се, че когато има правителство, ще обърне внимание. И България трябва да бъде много внимателна с това как върви напред с европейските пари. Има голям прогрес в това отношение, нека все така да е."

Георгиева смята, че хората в България са разочаровани от политиците и затова избирателната активност в страната е ниска, което води до парламенти, които не са в състояние да излъчат стабилни правителства.

#дефицит на страната #Кристалина Георгиева #новини в Метрото

