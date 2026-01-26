БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Агенция "Митници" отличи репортера на "По света и у нас" Карина Караньотова

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Отличието тя получи за поредица репортажи, посветени на опасността от вейповете и наркотиците като част от кампанията #Не дишай смърт

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Репортерът на "По света и у нас" Карина Караньотова беше отличена с грамота от Агенция "Митници".

Отличието беше връчено за поредицата репортажи, посветени на опасността от вейповете и наркотиците в рамките на кампанията #НеДишайСмърт.

Днес Агенция "Митници" отбелязва своя международен професионален празник и за първи път тази година отличава журналисти, които активно са работили в ресора и благодарение, на които важната информация е достигала до гражданите.

Карина Караньотова, репортер "По света и у нас": "Когато миналата година 14-годишният Валентин полетя от седмия етаж в Плевен, след като беше пушил вейп с наркотици, от БНТ бяхме убедени, че трябва да направим нещо. Бяхме изключително загрижени за младите, които имат достъп до наркотици и за това направихме кампанията #НеДишайСмърт, както и серия от репортажи, които обясняват вредата от вейповете, особено за подрастващите. Благодаря за наградата на Агенция "Митници", надявам се наистина съвместно да успяваме да говорим за вредите, а те да спират всички тези нелегални продукти."

Стажант-репортер: Дарина Ангелова

##НеДишайСмърт #отличие #агенция "Митници" #награда

Одобрени са над 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясли или градини
Одобрени са над 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясли или градини
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри
Чете се за: 05:42 мин.
"Булгартрансгаз" ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа "Булгартрансгаз" ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа
Чете се за: 02:30 мин.
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година
Чете се за: 04:07 мин.
Президентът Йотова с поздравител адрес към композитора Митко Щерев по повод 80-годишнината му Президентът Йотова с поздравител адрес към композитора Митко Щерев по повод 80-годишнината му
Чете се за: 01:07 мин.
Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в по-малките обекти Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в по-малките обекти
Чете се за: 04:07 мин.

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
