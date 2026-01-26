Агенция "Митници" отличи репортера на "По света и у нас" Карина Караньотова

Репортерът на "По света и у нас" Карина Караньотова беше отличена с грамота от Агенция "Митници".

Отличието беше връчено за поредицата репортажи, посветени на опасността от вейповете и наркотиците в рамките на кампанията #НеДишайСмърт.

Днес Агенция "Митници" отбелязва своя международен професионален празник и за първи път тази година отличава журналисти, които активно са работили в ресора и благодарение, на които важната информация е достигала до гражданите.

Карина Караньотова, репортер "По света и у нас": "Когато миналата година 14-годишният Валентин полетя от седмия етаж в Плевен, след като беше пушил вейп с наркотици, от БНТ бяхме убедени, че трябва да направим нещо. Бяхме изключително загрижени за младите, които имат достъп до наркотици и за това направихме кампанията #НеДишайСмърт, както и серия от репортажи, които обясняват вредата от вейповете, особено за подрастващите. Благодаря за наградата на Агенция "Митници", надявам се наистина съвместно да успяваме да говорим за вредите, а те да спират всички тези нелегални продукти."

Стажант-репортер: Дарина Ангелова