Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

"Климатът - горещата истина": Каква е цената на турбуленцията?

Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Затоплянето на атмосферата увеличава случаите й, а това води до разходи за хиляди евро

Оказва се, че затоплянето на атмосферата увеличава случаите на турбуленция, а разходите на авиокомпаниите за гориво нарастват, тъй като все по-често се налага самолети да заобикалят облаци и зони с възможни срезове на вятъра.

Може ли да бъде опасна турбуленцията и защо само 1 градус по-висока температура може да доведе до разходи за хиляди евро?

За последните 40 години случаите на турбуленция са зачестили с 55%, сочи изследване на Университета в Рединг.

Златина Батищева, втори пилот на ''България Еър'': "Най-често има турбуленция около облаците и в облаците, около планините, когато времето е динамично. При нас в кабината няма уплах или страх, че точно в момента минаваме през зона с по-изявена турбуленция. Метеорологично явление - част от работата ни.

При тежка турбуленция повече са пострадалите пътници, които не са били със закопчани колани. Всички самолети както и летищата са снабдени със съвременна техника, която визуализира областите с възможна турбуленция.

Златина Батищева, втори пилот на "България Еър": Нещо като вълните в морето, само че във въздуха. Не е страшна, не е опасна, самолетът просто пропада. Няма как самолетът да катастрофира заради турбуленцията. Самолетът е конструиран, така че дори да падне куфар нищо няма да му стане - най-опасното нещо, което може да стане е да удари някой пътник.

При силно разлюляване на самолета натоварването върху човешкото тяло може да достигне до 1,5 G (же) или ако тежите 70 килограма, ще се почувствате като 105 килограма.

Различни авиационни организации и пилоти отчитат все по-честа и по-силна турбуленция, а причината за това се дължи на климатичните промени.

Симеон Матев, климатолог: "През последните години с повишението на температурата, с това, че облаците достигат до по-голяма височина и с по-голямата динамика на самата атмосфера, зачестяват и самите случаи, в които самолети попадат в турбуленция и нещо повече според самите пилоти - турбуленциите, които изпитват напоследък са по-силни, отколкото са били преди. Като това също има своето физическо обяснение - това е свързано с по-топлата атмосфера и с възможността тази атмосфера да развива по-бързи потоци."

Оказва се, че дори повишаването на температурата само с градус води до по-честа и по-силна турбуленция.

Всеки един градус по-висока температура на въздуха означава 7% повече влага в самия въздух, това пък от своя страна води до образуване на повече облаци. Съответно заради по-високата температура - тези облаци се развиват и до по-голяма височина, това пък при конвективните такива - води до големи движения вътре в самия облак. Тези движения са с вертикална ос, не са успоредни на земята и когато самолетът попадне в такъв облак усещането вътре е доста стресово и за пътниците и за пилотите.

По-честа турбуленция вече се наблюдава над океаните. Както и до летищата, които се намират до високи хребети или големи водни обекти.

Златина Батищева, втори пилот на "България Еър": "Хераклион, там винаги имаш едно на ум, даже това е летище, на което само командира може да изпълни кацането."

Какво му е толкова специфичното?

Просто има много големи срязове на вятъра, които предизвикват турбуленция.

Турбуленцията води до значителни загуби за авиокомпаниите - основно заради увеличената консумация на гориво при заобикаляне на облаци и зони с турбуленция, по-голяма амортизация на самолетите, забавяне на полетите и компенсациите за закъсненията за пътниците.

#турбуленция #разходи #авиокомпании #гориво #новини в Метрото

