Европа за енергийна сигурност: Общи мащабни проекти за вятърна енергия в Северно море

Мартин Гицов
По света
Енергийна сигурност и как да се изключи в бъдеще всякакво връщане към руския газ - тези цели си поставиха лидерите на държавите с излаз на Северно море на среща на върха в германския град Хамбург. Великобритания, Германия, Дания и други европейски страни подписаха пакт за чиста енергия. Участниците се ангажират да ускорят сътрудничеството си в мащабни съвместни проекти за използване на вятърната енергия в Северно море.

"Създаване на най-големия център за чиста енергия в света" - това е формулировката в декларацията от Хамбург, подписана от премиерите на Люксембург, Дания, Германия, Норвегия и Нидерландия. Те свързаха и символично светещи кабели като израз на общата цел. По-рано подписите си под енергиен пакт сложиха министрите на енергетиката на девет европейски държави. Форумът за сътрудничество в енергетиката и сигурността в района на Северно море се провежда за трети път, но за пръв път в Германия. Сега участниците се ангажират да създадат вятърни мощности от 100 гигавата, които покриват нуждите от електричество на 100 милиона домакинства.

Катерина Райхе, министър на икономиката и енергетиката на Германия: "Подложени на нападение са енергийни мрежи, тръбопроводи и ключови кабели за данни, които са от критично значение за цифровия суверенитет на нашия континент. Затова тук за първи път присъства НАТО на високо равнище. Искаме и да изпратим сигнал за сътрудничество. В Северно море се строят големи офшорни вятърни паркове. Осъществяваме трансгранични дейности. Разширяваме нашата инфраструктура, като едновременно с това я подсигуряваме".

През 2023 г. страните от региона обявиха планове за инсталиране на 300 гигавата офшорни вятърни мощности до 2050 година. Решението беше взето в светлината на руската инвазия в Украйна, която увеличи страховете от зависимостта на Европа от руски газ. Лобистката група Уинд Юръп заяви, че индустрията се ангажира с намаляване на цените, създаване на нови 91 000 работни места и генериране на бизнес активност с обем един трилион евро. Добавянето на нови 100 гигавата ще промени европейския енергиен пазар, защото континентът разполага с 258 гигавата вятърни мощности, които покриват 19% от потреблението на електричество.

Дан Йоргенсен, еврокомисар по енергетика: "През декември миналата година изпратихме много ясен сигнал на Русия. Повече няма да ви позволим да превръщате енергията в оръжие срещу нас . Няма да ви позволим да изнудвате страни-членки на Евросъюза. И няма вече да ви помагаме косвено да финансирате войната в Украйна. "

Договореното в Хамбург контрастира рязко с позицията на американския президент Доналд Тръмп срещу зелената енергия, но сигнализира за запазване на европейските приоритети. След отказа от руския газ обаче нов дисбаланс хвърля сянка върху стремежа на Стария континент към енергиен суверенитет. През 2025 г. 27% от целия газов внос в Евросъюза е с произход Съединените щати. Нови договори за втечнен природен газ може да доведат този дял до 40% до 2030 година, посочва източник на Ройтерс.

