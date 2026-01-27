БНТ
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
09:40, 27.01.2026
Чете се за: 03:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спортни новини 27.01.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 27.01.2026
Спорт
06:30, 27.01.2026
Продължава протестът на превозвачите от Западните Балкани
06:24, 27.01.2026
Съдът гледа делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов,...
06:20, 27.01.2026
Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн...
06:16, 27.01.2026
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
05:50, 27.01.2026
Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения
00:09, 27.01.2026
Щети за над 1 млрд. евро след бурята в Италия
23:27, 26.01.2026
Въоръжено нападение след футболен мач в Мексико
ТОП 24
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...
Най-четени
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Още от: Видео
Игрите в Торино 2006 и големите шампиони
Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание
07:26, 27.01.2026
Чете се за: 02:27 мин.
Кортина д'Ампецо 1956 и първото домакинство на Италия на Зимни олимпийски игри
23:00, 26.01.2026
Чете се за: 03:52 мин.
Курортите в Италия тръпнат в очакване на Зимните олимпийски игри
21:30, 26.01.2026
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 26.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 26.01.2026
Марит Бьорген - най-титулуваната състезателка от зимни олимпийски игри
20:50, 26.01.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Водещи новини
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
08:39, 27.01.2026
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
06:16, 27.01.2026
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
09:09, 27.01.2026
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
07:04, 27.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
06:34, 27.01.2026
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са...
07:24, 27.01.2026
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви...
07:42, 27.01.2026
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети
06:47, 27.01.2026
Чете се за: 00:45 мин.
По света
