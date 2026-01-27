Кокошки в задния двор - французите променят навиците си, гарантират си пресни яйца

Все повече домакинства във Франция гледат... кокошки!



Отскоро град Дурдане част от програма, която осигурява пернатите безплатно.

Интересът към тях е много голям, а причините са няколко. Но основната - пресните яйца. Кокошките не изискват много специфични условия и грижи, освен смески. Менюто им включва и хранителни остатъци, което е добре дошло за хората, които ги отглеждат.

Програмата за безплатни кокошки действа от миналата година във Франция и Белгия.



