Кокошки в задния двор - французите променят навиците си, гарантират си пресни яйца

Теодора Гатева
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Все повече домакинства във Франция гледат кокошки

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Все повече домакинства във Франция гледат... кокошки!

Отскоро град Дурдане част от програма, която осигурява пернатите безплатно.

Интересът към тях е много голям, а причините са няколко. Но основната - пресните яйца. Кокошките не изискват много специфични условия и грижи, освен смески. Менюто им включва и хранителни остатъци, което е добре дошло за хората, които ги отглеждат.

Програмата за безплатни кокошки действа от миналата година във Франция и Белгия.

