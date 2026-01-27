Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание

Плувецът Цанко Цанков определи зимното плуване в ледени води като един от най-екстремните спортове на планетата и сподели радостта си, след като постигна отлични резултатите на Световната купа по зимно плуване в Гдиня.

Българинът триумфира в дисциплините 1000 м и 450 м и спечели сребърен медал на 200 м.

"Условията са изключително сурови. Температурата на въздуха бе около -10°C, а температурата на водата бе -4°C . Изключително щастлив съм, че в първия ден спечелих най-дългата дистанция - 1000-метровата дисциплина. Оттогава досега нямам усещане на пръстите на ръцете и краката. Преди началото на състезанието ледът от басейна бе изрязан и премахнат. Той е около 12 см", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Медалистът разказа как протича подготовката му за подобно състезание.

"Радвам се, че резултатите ми получават широко признание. Много съм благодарен и на полската публика, която скандираше името ми и това на България. Основна част от моята подготовка водя на Белмекен. България разполага с уникална спортна инфраструктура. Иначе тренирам в Бургас, в Черно море. За това състезание подготовката ми бе около четири месеца, за да привикна с екстремните условия. Зимното плуване в ледени води се счита за един от най-екстремните спортове на планетата", допълни бургазлията.

Пред него предстоят още нови сериозни изпитания.

"Нямаме време за почивка. В март предстои участието ми в световното първенство по зимно плуване в ледени води в Северна Финландия. До края на годината сме планирали още две участия в 7-те най-трудни плувни маратона в света. През август предстои плуването ми на Ламанша и след това на протока Цугару на Японските острови. С това се надявам да завърши преплуването на 7-те най-трудни плувни маратона в света", завърши Цанков.

Вижте целия разговор във видеото.