БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цанко Цанков триумфира със Световната купа по зимно плуване в Гдиня

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Родният плувец над всички в дисциплината 1000 метра.

цанко цанков триумфира световната купа зимно плуване гдиня
Снимка: Личен архив
Слушай новината

Цанко Цанков се поздрави с първото място на Световната купа по зимно плуване в Гдиня. Родният плувец триумфира в дисциплината 1000 метра, спирайки хронометрите на 12:56.92 минути.

Българинът остави зад себе си Борис Каня и Лежек Заватски от Полша, които завършиха съответно на второ и трето място.

Участниците се състезаваха при температура на водата - 0,3 градуса и на въздуха от - 8. Цанков плува в последната серия за деня и успя да направи най-добър резултат пред пълните трибуни на комплекса в Гдиня.

"Изключително съм щастлив и горд от постигнатия успех. Това беше най-тежкото ми плуване в ледени води, откакто се състезавам. Беше много студено, сурови условия, но се радвам, че завърших. Последните стотина метра не си чувствах тялото заради ледената вода, но съм безкрайно щастлив, че завърших това плуване за България и съм по-спокоен преди утрешните два старта на 200 и 450 метра", каза той.

#Цанко Цанков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
2
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
3
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Други спортове

Томазо Джакомел изведе Италия до победата в Нове Место
Томазо Джакомел изведе Италия до победата в Нове Место
Борислав Спасов спечели трета титла в снежните велодеули на Витоша зимен фест Борислав Спасов спечели трета титла в снежните велодеули на Витоша зимен фест
Чете се за: 03:37 мин.
Сара Хектор спечели гигантския слалом в Шпиндлерув Млин Сара Хектор спечели гигантския слалом в Шпиндлерув Млин
Чете се за: 02:32 мин.
Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин Кристиан Хорнер може да се завърне във Формула 1 като собственик на Алпин
Чете се за: 01:47 мин.
Деа Емилова спечели първото контролно състезание за 2026-а Деа Емилова спечели първото контролно състезание за 2026-а
Чете се за: 01:37 мин.
Бивш професионален сноубордист е арестуван от ФБР по обинения за наркотрафик Бивш професионален сноубордист е арестуван от ФБР по обинения за наркотрафик
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ