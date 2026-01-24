Цанко Цанков триумфира със Световната купа по зимно плуване в Гдиня

Цанко Цанков се поздрави с първото място на Световната купа по зимно плуване в Гдиня. Родният плувец триумфира в дисциплината 1000 метра, спирайки хронометрите на 12:56.92 минути.

Българинът остави зад себе си Борис Каня и Лежек Заватски от Полша, които завършиха съответно на второ и трето място.

Участниците се състезаваха при температура на водата - 0,3 градуса и на въздуха от - 8. Цанков плува в последната серия за деня и успя да направи най-добър резултат пред пълните трибуни на комплекса в Гдиня.