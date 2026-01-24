Цанко Цанков триумфира със Световната купа по зимно плуване в Гдиня

Родният плувец над всички в дисциплината 1000 метра.
Цанко Цанков се поздрави с първото място на Световната купа по зимно плуване в Гдиня. Родният плувец триумфира в дисциплината 1000 метра, спирайки хронометрите на 12:56.92 минути.
Българинът остави зад себе си Борис Каня и Лежек Заватски от Полша, които завършиха съответно на второ и трето място.
Участниците се състезаваха при температура на водата - 0,3 градуса и на въздуха от - 8. Цанков плува в последната серия за деня и успя да направи най-добър резултат пред пълните трибуни на комплекса в Гдиня.
"Изключително съм щастлив и горд от постигнатия успех. Това беше най-тежкото ми плуване в ледени води, откакто се състезавам. Беше много студено, сурови условия, но се радвам, че завърших. Последните стотина метра не си чувствах тялото заради ледената вода, но съм безкрайно щастлив, че завърших това плуване за България и съм по-спокоен преди утрешните два старта на 200 и 450 метра", каза той.