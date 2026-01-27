Тръмп: По-високи мита за Южна Корея

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че увеличава митата на стоки от Южна Корея с 25 процента.

В пост в социалната си мрежа, Тръмп написа, че Сеул не изпълнява търговската сделка, договорена с Вашингтон минлата година. Вместо с досегашните 15 процента, автомобили, дървесина, лекарства и други стоки от Южна Корея ще се облагат с 25 на сто.

Сеул реагира незабавно и каза, че търговският представител на страната е в Канада в момента и възможно най-скоро ще се срещне с американски представители. А управляващата в Южна Корея Демократична партия заяви готовност да работи с опозицията за по-бързото приемане на законопроектите за инвестиции в Съединените щати, които са част от търговскиТЕ споразумения с Вашингтон.





