Превозвачите блокираха границата със Северна Македония заради правилото 90/180

Затворени за движение на тежкотоварни автомобили са граничните пунктове с Република Северна Македония заради протестите на превозвачите.

Недоволството е срещу правилото 90/180, което не позволява на международните шофьори от трети страни да остават повече от 90 дни в рамките на 6 месеца в страните от Европейския съюз, което сериозно затруднява работата на транспортния бранш. От 1:00 часа българско време е въведено пълно ограничение за преминаването на товарни автомобили през граничните пунктове Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на Република Северна Македония. Към момента обстановката по границите е спокойна.

Няма струпване на камиони, но институциите са в готовност, да осигурят допълнителни паркинги, за да не се струпват камиони на самите гранични пунктове. Изключения се правят за камиони, превозващи бързо развалящи се продукти и животни. Няма ограничения за лекия трафик.

Водачите на товарни автомобили се информират своевременно с цел недопускане на струпване и напрежение на пункта. Такива обаче за сега няма, тъй като знаейки за протестите, повечето шофьори са променили маршрутите си.