БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Превозвачите блокираха границата със Северна Македония заради правилото 90/180

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Водачите на товарни автомобили се информират своевременно с цел недопускане на струпване и напрежение на пункта

опашки границата заради протест превозвачи западните балкани
Снимка: Архив
Слушай новината

Затворени за движение на тежкотоварни автомобили са граничните пунктове с Република Северна Македония заради протестите на превозвачите.

Недоволството е срещу правилото 90/180, което не позволява на международните шофьори от трети страни да остават повече от 90 дни в рамките на 6 месеца в страните от Европейския съюз, което сериозно затруднява работата на транспортния бранш. От 1:00 часа българско време е въведено пълно ограничение за преминаването на товарни автомобили през граничните пунктове Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на Република Северна Македония. Към момента обстановката по границите е спокойна.

Няма струпване на камиони, но институциите са в готовност, да осигурят допълнителни паркинги, за да не се струпват камиони на самите гранични пунктове. Изключения се правят за камиони, превозващи бързо развалящи се продукти и животни. Няма ограничения за лекия трафик.

Водачите на товарни автомобили се информират своевременно с цел недопускане на струпване и напрежение на пункта. Такива обаче за сега няма, тъй като знаейки за протестите, повечето шофьори са променили маршрутите си.

#блокада по границите #Северна Македония

Последвайте ни

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
2
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
3
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
6
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...

Още от: Регионални

След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви са причините за катастрофата?
След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви са причините за катастрофата?
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са исканията на превозвачите? Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са исканията на превозвачите?
Чете се за: 04:07 мин.
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Продължава протестът на превозвачите от Западните Балкани Продължава протестът на превозвачите от Западните Балкани
Чете се за: 00:35 мин.
Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн обучение Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:40 мин.
От полунощ ограничават движението на камиони през три грани пункта на територията на РСМ От полунощ ограничават движението на камиони през три грани пункта на територията на РСМ
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн обучение Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна в политиките? Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна в политиките?
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Без социални мрежи за деца във Франция
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ