БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:35 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи коментар пред медиите след проведените консултации при президента Илияна Йотова за назначаването на служебен премиер.

Повече от час продължи срещата на президента Илияна Йотова с председателя на Народното събрание Рая Назарян по процедурата за назначаването на служебен министър-председател. Назарян е потвърдила пред президента, че не може да заеме този пост.

Двете са обсъдили вариантите за назначаването на едно служебно правителство и служебен премиер, който да гарантира максимално честното провеждане на предсрочните парламентарни избори. Назарян уточни, че относно датата на изборите се отлага във времето и най-вероятно няма да е в края на март, каквито бяха първоначалните нагласи, и възможно е да се отиде към края на април.

Рая Назарян - председател на Народното събрание: "Едно политическо лице, което и да е то, един от 240-те, който и да е председател на НС, той принадлежи към конкретна политическа формация, дори и да не участва в следващите избори, тъй като няма как служебният премиер да бъде регистриран кандидат за народен представител. Усещането за някаква безпристрастност или за липса на безпристрастност ще бъде високо и това по някакъв начин ще попречи на очакванията на избирателите за този прозрачен процес.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената "домова книга" попадат председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и обмудсманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър-председател вече отказаха да заемат поста.

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителството. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

#президентът Илияна Йотова #Рая Назарян #консултации за кабинет #служебен премиер

Последвайте ни

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
2
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
3
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
4
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
5
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Политика

Петър Петров: "Възраждане" ще прецени коалиция с Радев след представяне на платформата
Петър Петров: "Възраждане" ще прецени коалиция с Радев след представяне на платформата
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:20 мин.
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Чете се за: 05:40 мин.
Кристалина Георгиева: България не може да си позволи дефицитът на страната да върви нагоре Кристалина Георгиева: България не може да си позволи дефицитът на страната да върви нагоре
Чете се за: 02:00 мин.
Кирил Петков няма да е част от листите на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков няма да е част от листите на "Продължаваме Промяната"
Чете се за: 00:55 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със Сърбия и Северна Македония Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със Сърбия и Северна Македония
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Куриоз в Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ