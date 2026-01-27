Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер

Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи коментар пред медиите след проведените консултации при президента Илияна Йотова за назначаването на служебен премиер.

Повече от час продължи срещата на президента Илияна Йотова с председателя на Народното събрание Рая Назарян по процедурата за назначаването на служебен министър-председател. Назарян е потвърдила пред президента, че не може да заеме този пост.

Двете са обсъдили вариантите за назначаването на едно служебно правителство и служебен премиер, който да гарантира максимално честното провеждане на предсрочните парламентарни избори. Назарян уточни, че относно датата на изборите се отлага във времето и най-вероятно няма да е в края на март, каквито бяха първоначалните нагласи, и възможно е да се отиде към края на април.

Рая Назарян - председател на Народното събрание: "Едно политическо лице, което и да е то, един от 240-те, който и да е председател на НС, той принадлежи към конкретна политическа формация, дори и да не участва в следващите избори, тъй като няма как служебният премиер да бъде регистриран кандидат за народен представител. Усещането за някаква безпристрастност или за липса на безпристрастност ще бъде високо и това по някакъв начин ще попречи на очакванията на избирателите за този прозрачен процес.

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената "домова книга" попадат председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и обмудсманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър-председател вече отказаха да заемат поста.

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителството. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.