БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 27.01.2026 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 27012026 1225
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
2
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
3
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
4
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
5
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност
6
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 27.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 27.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 26.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 26.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 26.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 26.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 26.01.2026 г., 06:30 ч.
"Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 08:02 мин.
Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч. Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч.

Водещи новини

Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ