БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
12:45, 27.01.2026
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
12:17, 27.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
11:41, 27.01.2026
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
09:40, 27.01.2026
Чете се за: 03:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 27.01.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 27.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:24, 27.01.2026
81 години по-късно: Светът си спомня за жертвите на Холокоста
12:22, 27.01.2026
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани...
12:15, 27.01.2026
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
12:12, 27.01.2026
Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със...
11:55, 27.01.2026
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно...
11:52, 27.01.2026
Десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса
11:33, 27.01.2026
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
3
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
5
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена...
Реклама
Най-четени
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 27.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 26.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 26.01.2026
Спортни новини 26.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 26.01.2026
Спортни новини 26.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 26.01.2026
"Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
21:40, 25.01.2026
Чете се за: 08:02 мин.
Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч.
20:50, 25.01.2026
Реклама
Водещи новини
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно...
11:55, 27.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
12:37, 27.01.2026
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет
12:22, 27.01.2026
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
11:33, 27.01.2026
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със...
12:12, 27.01.2026
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП...
10:20, 27.01.2026 (обновена)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
09:09, 27.01.2026
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
06:34, 27.01.2026 (обновена)
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ