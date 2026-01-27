Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение

Европейският съюз и Индия сключиха търговско споразумение, с което се създава зона за свободна търговия, която ще обхване 2 млрд. население. Сделката беше финализирана след почти две десетилетия преговори.

Тя представлява 25% от световния Брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия. ЕС и Индия ще си сътрудничат и в области като сигурността, иновациите и климата. Индия постепенно ще намали митата върху европейските автомобили от 110% до 10%, а ставките върху автомобилните части ще бъдат премахнати през следващите години.

Митата върху машините, химикалите и фармацевтичните продукти също ще бъдат премахнати в по-голямата си част. Индия ще намали значително и митата върху някои селскостопански продукти от ЕС. Стоки като говеждо и пилешко месо, ориз и захар са изключени от споразумението и стандартите на ЕС ще продължат да се прилагат за всички индийски вносни продукти, съобщиха от Еврокомисията. Преди да влезе в сила, споразумението трябва да бъде одобрено от държавите-членки и от Европейския парламент.