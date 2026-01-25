БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Левски приключи победоносно в Белек

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
"Сините" обърнаха словаци за първи успех в подготовката.

левски тръгна равенство белек
Снимка: startphoto.bg
Левски сложи победоносен край на своя лагер в Белек по време на зимната си подготовка. Играчите на Хулио Веласкес отказаха Тренчин с 2:1 в последната си контрола, която се състоя в южната ни съседка.

Армстронг Око-Флекс вкара едно от попаденията за „сините" и изработи второто, което завърши с отбелязана дузпа от Евертон Бала. Дилън Кам се разписа за словаците. Така столичният тим регистрира първа победа в подготовката, като преди това записа една загуба и две равенства.


Тренчин поведе в четвъртата минута на мача на контра, при която се разписа Дилън Кам на празна врата, но в остатъка от първото полувреме блесна новото попълнение на "сините" Армстронг Око-Флекс. Ирландецът пристигна в Левски само преди 11 дни с трансфер от Ботев (Пловдив) за 300 хиляди евро.

Око-Флекс изравни резултата в 23-та минута, когато получи извеждащо подаване от Акрам Бурас, финтира последния защитник и вкара топката между краката на стража Андрия Катич. В края на частта Левски създаде сходна ситуация, но този път вратарят фаулира Око-Флекс в наказателното поле и Евертон Бала бе точен от дузпа за 2:1 в полза на "сините".

Левски надигра Тренчин през второто полувреме, в което старши треньорът Хулио Веласкес остави дълго време в игра титулярите си. "Сините" бяха много близо до гол след час игра, но първо играч на Тренчин изби от голлинията удар на Евертон Бала, след което Акрам Бурас пропусна от близко разстояние.

В 72-та минута пък резервата Фабио Лима не успя да вкара сам срещу вратаря на Тренчин и така мачът завърши при резултат 2:1 в полза на "сините". Следващата им контрола, последна за зимната подготовка, е срещу Вихрен (Сандански) на 28 януари на стадион "Георги Аспарухов".

