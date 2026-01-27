Повече от 1500 души са евакуирани в Сицилия заради свлачище

Повече от 1500 души бяха евакуирани в Сицилия, след като четирикилометров участък от скали и пръст се срути по време на буря.

Активираното свлачище повлече тонове земна маса край градчето Нишеми в Южна Италия. Според екипите на гражданска защита срутването ще откъсне още 50 до 70 метра от застроената площ на населеното място.

Натежалата от валежите през последните дни земя в хълмистия район продължава да пропада. Екипи на местната пожарна помагат на хората да спасят каквото могат от имуществото си в къщите, които могат да рухнат всеки момент.