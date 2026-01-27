БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повече от 1500 души са евакуирани в Сицилия заради свлачище

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от 1500 души бяха евакуирани в Сицилия, след като четирикилометров участък от скали и пръст се срути по време на буря.

Активираното свлачище повлече тонове земна маса край градчето Нишеми в Южна Италия. Според екипите на гражданска защита срутването ще откъсне още 50 до 70 метра от застроената площ на населеното място.

Натежалата от валежите през последните дни земя в хълмистия район продължава да пропада. Екипи на местната пожарна помагат на хората да спасят каквото могат от имуществото си в къщите, които могат да рухнат всеки момент.

# Сицилия #Италия #свлачище

Последвайте ни

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
2
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
3
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
4
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европа

В търсене на мир: Отново руски удари и искания за териториални отстъпки
В търсене на мир: Отново руски удари и искания за териториални отстъпки
81 години по-късно: Светът си спомня за жертвите на Холокоста 81 години по-късно: Светът си спомня за жертвите на Холокоста
Чете се за: 01:27 мин.
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Чете се за: 04:05 мин.
Десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса Десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса
Чете се за: 01:02 мин.
Кокошки в задния двор - французите променят навиците си, гарантират си пресни яйца Кокошки в задния двор - французите променят навиците си, гарантират си пресни яйца
Чете се за: 00:37 мин.
Без социални мрежи за деца във Франция Без социални мрежи за деца във Франция
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост 6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните? Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ