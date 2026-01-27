Предупреждение към Иран: Армадата на САЩ пристигна в Близкия изток

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и няколко съпровождащи го ескадрени миноносеца са пристигнали в Близкия изток, съобщиха американски официални източници.

Засиленото военно присъствие разширява възможностите на САЩ да защитят своите сили в региона или да предприемат потенциални военни действия срещу Иран. Миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва.

Военните кораби се насочиха към Близкия изток от Азиатско-тихоокеанския регион заради напрежението между Вашингтон и Техеран след жестокото потушаване на антиправителствените протести в Иран. До момента правозащитни организации са потвърдили смъртта на повече от 6000 души при размириците.

снимки: БТА