Франция с първи стъпки за забрана на социални мрежи за деца под 15 г.

Долната камара на френския парламент одобри забрана за достъп до социални мрежи за деца под 15 години. „За“ гласуваха 116 депутати, 23 „против“. Проектозаконът предстои да бъде одобрен от Сената.

Искането за забраната е на президента Еманюел Макрон, като причината са зачестилите случаи на интернет тормоз и опасностите за психическото здраве на децата заради прекомерното използване на социалните платформи.

Планира се забраната да влезе в сила от следващата учебна година. Ако законът бъде окончателно приет, Франция ще е първата страна в Европа с подобна регулация.