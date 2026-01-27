Новините 27.01.2026 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Акценти за деня:

Грипна епидемия и в област Пловдив

В област Пловдив е обявена грипна епидемия. От утре учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари. От днес във Варна децата се връщат в класните стаи. В Бургас въведените мерки срещу грипната епидемия остават до края на месеца.

Франция с първи стъпки за забрана на социални мрежи за деца под 15 г.

Долната камара на френския парламент одобри забрана за достъп до социални мрежи за деца под 15 години. „За“ гласуваха 116 депутати, 23 „против“. Проектозаконът предстои да бъде одобрен от Сената.

Приложението WhatsApp ще бъде обект на по-строги правила в Евросъюза

Европейската комисия реши, че функцията „Канали“ на WhatsApp вече ще се третира като много голяма онлайн платформа, защото има над 45 милиона потребители в Европа.

Историята на самотния пингвин, известен в социалните мрежи

Видео на пингвин, маршируващ сам към далечни ледени планини, стана хит в TikTok, X и Instagram. Клипът е от документалния филм „Срещи на края на света“ (2007 г.) на Вернер Херцог. В него пингвин от вида Адели се откъсва от колонията си и поема към вътрешността на Антарктида, почти сигурно еднопосочно пътуване.

Торнадо и порои пометоха турската провинция Анталия

Мощен циклон с проливни дъждове и торнадо удари през нощта южната турска провинция Анталия, причинявайки сериозни щети, но без пострадали.

Детският радиохор е носител на Голямата награда „Сирак Скитник“

Детският радиохор на БНР получи Голямата награда „Сирак Скитник“ за 2025 г. Президентът Илияна Йотова връчи приза на диригента Венеция Караманова, която го посвети на основателя на хора Христо Недялков.

Първият етап от националната селекция за „Евровизия 2026“ привлече над 400 000 зрители

Прякото предаване по БНТ за първия етап от националната селекция привлече 402 000 зрители. Средният дял на ефира е близо 18%, а онлайн интересът е още по-голям – 7,5 милиона гледания във Facebook и 4,5 милиона в Instagram само за първите два дни след излъчването.

Дефектна играчка стана хит в Китай

Работници зашили наобратно устата на плюшено конче. Така вместо усмихната, играчката изглеждала тъжна. Първоначално поръчителят искал да върне дефектната партида, но установил, че тъжното конче е по-търсено.

Американски катерач покори небостъргач в Тайван без предпазно оборудване

Американският катерач Алекс Хонълд успешно покори небостъргач в Тайван без помощно и предпазно оборудване. Кулата „Тайпе 101“ (по броя на етажите), е висока 508 метра и представлява конструкция от стомана, стъкло и бетон.

СПОРТ

Кой влиза в топ 10 на анкетата „Спортист на годината“ за 2025

Обявиха имената на спортистите, които попадат в топ 10 на анкетата „Спортист на годината“ за 2025. При отборите за отличието ще спорят мъжкият национален тим по волейбол и женският състав до 19 години, които станаха световни шампионки.

Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в Русия

19-годишният Симеон Николов беше избран за най-добър разпределител в руското волейболно първенство. Той спечели 55% от гласовете на фенове и специалисти.

Тервел и Малена Замфирови получиха лъвчета за късмет на Олимпийските игри

Сноубордистите Тервел Замфиров, Малена Замфирова и техният баща и треньор Анатоли Замфиров получиха специални лъвчета за късмет на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

700 хъскита тичаха в Чехия като знак на кучешката смелост

Над 100 състезатели и техните 700 хъскита се включиха в тазгодишното издание на популярното кучешко надбягване „Седивачкув“ в заснежените Орлички планини в Чехия.

