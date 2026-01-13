Мразовито утро и във вторник

В сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от запад-югозапад.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 11° и минус 4°, в София – около минус 10°, а максималните – между 0° и 5°, в София – около 2°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°. Температурата на морската вода е 8° - 10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10° - 12°, ще се повишат и минималните – пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата.

В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

В петък вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. В централния и източния участък от поречието на Дунав и в североизточните райони ще се образува мъгла или ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго и дневните температури там ще остават ниски. В останалата част от страната ще има разкъсана висока облачност и ще бъде все още топло.

През нощта срещу събота с ориентиране на вятъра от изток-североизток ще прониква студен въздух. Облачността ще се увеличи и през почивните дни над по-голямата част от страната ще e значителна, с намалена видимост. На места ще има и слаби валежи, отначало от дъжд и сняг, после от сняг. Повече разкъсвания и намаления на облачността ще има в събота над Югозападна България.