БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мразовито утро и във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

През деня от запад облачността ще се увеличи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от запад-югозапад.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 11° и минус 4°, в София – около минус 10°, а максималните – между 0° и 5°, в София – около 2°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°. Температурата на морската вода е 8° - 10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10° - 12°, ще се повишат и минималните – пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата.

В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

В петък вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. В централния и източния участък от поречието на Дунав и в североизточните райони ще се образува мъгла или ниска облачност, които на места ще се задържат по-дълго и дневните температури там ще остават ниски. В останалата част от страната ще има разкъсана висока облачност и ще бъде все още топло.

През нощта срещу събота с ориентиране на вятъра от изток-североизток ще прониква студен въздух. Облачността ще се увеличи и през почивните дни над по-голямата част от страната ще e значителна, с намалена видимост. На места ще има и слаби валежи, отначало от дъжд и сняг, после от сняг. Повече разкъсвания и намаления на облачността ще има в събота над Югозападна България.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
3
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
5
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа по ски алпийски дисциплини
6
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Времето

Затоплянето продължава, отново сняг през почивните дни
Затоплянето продължава, отново сняг през почивните дни
Временно затопляне до края на работната седмица Временно затопляне до края на работната седмица
Чете се за: 02:27 мин.
Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури
Чете се за: 02:35 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА) Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
След мразовитото утро – затопляне с максимални температури до 5° следобед След мразовитото утро – затопляне с максимални температури до 5° следобед
Чете се за: 02:05 мин.
Очаква ни кратко затопляне, но в събота отново застудява Очаква ни кратко затопляне, но в събота отново застудява
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ