Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи данни за ценовата динамика

За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените

1000 сигнала завишени цени подадени данъчните четири дни
Очаква се Координационният център за еврото да изнесе нови данни за динамиката на цените на пазара у нас след въвеждането на новата валута.

Междувременно за 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените. Наложените санкции са за 60 хиляди лева.

Проверките на НАП и КЗП са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото продължават в цялата страна.

#Координационен център за еврото #въвеждане на еврото #НАП #КЗК #цени

