БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Видео
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Спорт
Спортни новини 13.01.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 13.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:28, 13.01.2026
Контролът на цените: Координационният център за еврото отчита първи...
06:21, 13.01.2026
Конституционна ролетка: Кога президентът ще връчи мандата на ПП - ДБ?
06:19, 13.01.2026
Мразовито утро и във вторник
22:43, 12.01.2026
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу...
22:22, 12.01.2026
Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса
21:56, 12.01.2026
След нападението срещу посолството ни в РСМ - коментар на...
21:43, 12.01.2026
Кои са претендентите за Дума на годината?
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
4
Двама души загинаха при пожар в Габрово
5
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
6
Мистерия в небето над Северозападна България
Реклама
Най-четени
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Реклама
Още от: Други спортове
Карлос Насар: Мога да направя неща, които не са правени в целия свят
Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони
17:59, 12.01.2026
Чете се за: 02:07 мин.
Виктор Гичев: Създаденият продукт в Банско се следва от Световната купа
12:46, 12.01.2026
Чете се за: 03:52 мин.
Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
12:07, 12.01.2026
Чете се за: 04:20 мин.
Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 12.01.2026
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 11.01.2026
Реклама
Водещи новини
"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в...
07:14, 13.01.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината й
08:21, 13.01.2026
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Как и кога да използваме имуностимуланти?
08:03, 13.01.2026
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
09:21, 13.01.2026
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ръст на заболелите от грип в Бургас
07:43, 13.01.2026
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протестите в Иран: Тръмп наложи мита на търговски партньори на Техеран
06:39, 13.01.2026
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Поредна тежка нощ в Украйна - удари по Киев и Харков
06:33, 13.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Варна е първата област с грипна епидемия - учениците минават онлайн...
06:16, 13.01.2026
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ