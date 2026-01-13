БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в...
Чете се за: 01:57 мин.
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Тръмп обявява управлението на Газа

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Очаква се това да се случи в сряда

Тръмп обявява управлението на Газа
Снимка: Архив/БТА
Николай Младенов ще бъде обявен за "върховен представител" за Ивицата, съобщиха източници на "Файненшъл таймс". Според изданието българският дипломат ще ръководи 14-членен палестински технократски комитет.

Вашингтон ще обяви новата структура на управление на Ивицата Газа на фона на стремежа на администрацията на Доналд Тръмп да продължи със следващата фаза на споразумението за прекратяване на огъня, пише още изданието.

Американски и израелски представители, натоварени със спазването на крехкото прекратяване на огъня, настояват, че могат да постигнат напредък, въпреки миналите опити на същите служители с Хуманитарната фондация за Газа, провалената схема за разпределение на помощите, чиито пунктове за достъп станаха мишена на израелска стрелба.

Очаква се още Вашингтон да обяви Изпълнителния комитет на общия борд от основни международни играчи като пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър, ключов архитект на политиката на Белия дом за Газа.

Времето на обявяването може да бъде повлияно от решението на Тръмп дали да започне военни действия срещу Иран.

