Как се "раждат" кукерските маски – всяка с душа и собствен характер

Алекс Христов от Алекс Христов
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Няколко дни преди старта на 32-рото издание на маскарадния конкурс "Сурва" екипът ни отиде в пернишкото село Ноевци. Всяка година в работилницата на Асен се раждат кукерски маски – всяка с душа и собствен характер. Традиция, предавана от поколение на поколение.

Асен Асенов, майстор на кукерски маски и сурвакар: "Това е една традиция от незапомнено време. Аз съм закърмен с това нещо от много малък."

Повече от 25 години Асен изработва маски – занаят, научен от баща му и предаден днес на сина му. Всяка започва от обикновен дървен труп и оживява постепенно.

Асен Асенов, майстор на кукерски маски и сурвакар: "Започваш да рисуваш до някъде - нос, уста, очи и започваш да го обработваш, по време на изделкването тя сама си подсказва. Тея маски сме ги започнали след Сурва и сме продължили до началото на лятото."

Всяка е различна и носи собствен характер.

Асен Асенов, майстор на кукерски маски и сурвакар: "Работим с една обикновена тесла, започваме да делкаме кората, която има да падне, след това пробиваме очи с длето и дозаглаждаме с дървена пила. И където трябва с триончето, за да доизкусорим. Това ще бъде носа, тука очите тука уста, то си се е начертало. В днешно време е сложно намирането на рога, хората спряха и търсиш, някой продава, една маската определено рогата и дават доста интересен вид от различните животни - кози, овци, биволи. Мит или не, с това нещо гоним злото."

Селото има има и своя сурвакарска група, с която ще участва и във фестивала Сурва в Перник.

Даниел Митков, сурвакар: "Ние сме сурвакари и се правя от както мога да ходя, баща ми ми обличаше костюм, звънци и с него за ръка досега."

Костюмите тежат различно, когато добавиш звънците, маската и гегата те могат да станат 70 - 75 кг.

Даниел Митков, сурвакар: "Гащеризон или горно и долно, кожи, звънци, маска, тояга и горе долу така костюмът тежи около 50 кг. Кожата е агнешка, шита."

Цялата група в утрешния ден ще гони злите сили в цялото село, такава, каквато е традицията от години насам.

#фестивал "Сурва" #кукерски маски

