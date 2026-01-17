Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа

Белият дом обяви списък с членовете на Съвета за мир в Газа, който според плана на президента на САЩ Доналд Тръмп временно ще управлява палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Сред членовете ще бъдат американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, бившият британски министър-председател Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, съобщи Белият дом.

Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир, съгласно плана, в рамките на който бе постигнато крехкото примирие в Ивицата Газа.