БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини за битови пожари

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Неизправни отоплителни уреди, стари кабели, дефектни гърмящи батерии - това са само част от причините, които могат да предизвикат пожар в дома. Подценяват ли се правилата за безопасност и кои са съветите, които могат да спасят живот.

Опитът на пожарникарите показва, че в зимния сезон най-често битовите пожари са предизвикани от неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди, оставени без надзор, както и небрежно отношение към повредени кабели и нарушена изолация.

Йото Василев, началник сектор "Държавен противопожарен контрол": "Да не се използват разклонители и удължители тогава, когато се включват високо мощностни отоплителни уреди. Вместо това тези уреди трябва да се включват директно към контактите на сградите."

В пожарната не липсват и сигнали, свързани с дефектни батерии на телефони, зарядни и дори електрически тротинетки.

Йото Василев, началник сектор "Държавен противопожарен контрол": "При използването на зарядни устройства и оставянето им непрекъснато включени в контакта има опасност от тяхното силно загряване следствие, на което може да възникне късо съединение - запалване на самото зарядно устройство. Освен това, когато бъдат използвани нестандартни устройства, стари устройства, неизправни има непосредствена опасност от пожар. Има и опасност, когато се зарежда дълго време телефон, лаптоп и друго устройство, ако батерията е неизправна или дефектна, да възникне взрив на самата батерия на устройството."

Ако попаднем в огнен капан - правило номер едно е да запазим спокойствие. Ако пожарът е в начален етап, може да се опитаме да го загасим, но огнеборците напомнят, че вода не се използва, когато става въпрос за електрически инсталации и мазнини. При силно задимяване намокрена кърпа с вода може да предпази от задушаване, а при евакуация трябва да се движим възможно най-близко до пода.

Според утвърдените правила времето за евакуация при пожар в затворено помещение е не повече от две минути.

Ако изходите са блокирани от дима, пожарникарите съветват отворите около външната врата да се уплътнят. Най-безопасните места до идването на спасителите са балкона и банята, където тялото може да се охлажда със студена вода.

Йото Василев, началник сектор "Държавен противопожарен контрол": "Може да оставим някакъв знак дреха, плат на терасата, на прозорец, с който да сигнализираме, че там има застрашен човек и при пристигане на спасителните екипи те да знаят къде да се насочат. Най-опасен е димът. Обикновено хората в сградите умират не от топлината и пламъците от пожара, а умират от токсичността на дима, както и от липсата на кислород."

От началото на януари досега са получени 140 сигнала за битови пожари на територията на цялата страна. 15 от тях са в София.

#пожар в софия

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
4
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
5
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Пред посолството на Техеран се проведе протест в подкрепа на народа на Иран
Пред посолството на Техеран се проведе протест в подкрепа на народа на Иран
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
Чете се за: 00:35 мин.
Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи
Чете се за: 02:25 мин.
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Чете се за: 00:52 мин.
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля" От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
Чете се за: 02:07 мин.
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ