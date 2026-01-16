БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 00:37 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Желязков: Народното събрание в момента е най-голямата предизборна платформа

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Снимка: БТА
В деня, в който се навършва една година от управлението на кабинета "Желязков", премиерът в оставка отчете като изпълнени всички най-важни поставени цели. От Велико Търново, където инспектира програмата за саниране, той призова за бързо провеждане на изборите и подчерта необходимостта от постигнат консенсус.

Премиерът в оставка изрази очакване конституционната процедура за провеждането на изборите да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Народното събрание в момента е най-голямата предизборна платформа. Днес правителството навършва една година и, въпреки че изпълнява функциите си до назначаването на служебен кабинет, трябва да работи отговорно и да не се превръща в участник на предизборната сцена."

Очаква посттигане на консенсус за бързо провеждане на изборите.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, да се назначи по-бързо."

Пред кметове от региона и политическото ръководстдво на ГЕРБ Желязков отчете по-късно и успешното изпълнение на трите основни цели,които управляващите си поставиха преди година.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "На първо място финансова стабилност, стимулиране и развитие на икономиката чрез много ефективно инвестиране наследствата по закъсалия План за възстановяване и устойчивост. И на трето място В резултат от постигането на всички критерии да получим и положителна оценка от конвергентните доклади,за да може българия да е част от еврозоната."

Желязков отбеляза също, че по данни на Блумбърг от днес индексът SOFIX на Българската фондова борса е на първо място в света за януари. Ръстът му е 16%.
Съобщи и, че Министерството на финансите е готово с емисия на държавни ценни книжа, които да се търгуват директно от държавата спрямо всяко едно физическо лице. Готов е и закон за раздвижване на ресурсите, които се съхраняват в пенсионно-осигурителните дружества и инвестирането им в българската икономика.

#премиерът Росен Желязков #НС #предсрочни избори

