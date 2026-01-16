Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"

Софийската градска прокуратура води разследване за палеж относно пожара от тази нощ в столичния ж.к. "Свобода", при който загинаха три жени, съобщиха от държавното обвинение. Действията по разследването се водят от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Извършват се аутопсии и разпити на свидетели. Приключен е втори оглед на местопроизшествие, извършен веднага щом условията на мястото са позволили. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза, посочват от Софийската градска прокуратура.

Снимки: БТА

Жена на 74 години и двете ѝ дъщери – на 51 и на 47 г. загинаха при пожар в ж.к. "Свобода" тази нощ. Те са се задушили, тъй като опитали да се евакуират сами. Мъжът, ойто живеел в изгорелия апартамен, е транспортиран в "Пирогов".