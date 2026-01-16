БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
Слушай новината

Софийската градска прокуратура води разследване за палеж относно пожара от тази нощ в столичния ж.к. "Свобода", при който загинаха три жени, съобщиха от държавното обвинение. Действията по разследването се водят от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Извършват се аутопсии и разпити на свидетели. Приключен е втори оглед на местопроизшествие, извършен веднага щом условията на мястото са позволили. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза, посочват от Софийската градска прокуратура.

Снимки: БТА

Жена на 74 години и двете ѝ дъщери – на 51 и на 47 г. загинаха при пожар в ж.к. "Свобода" тази нощ. Те са се задушили, тъй като опитали да се евакуират сами. Мъжът, ойто живеел в изгорелия апартамен, е транспортиран в "Пирогов".

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
3
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
5
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е възстановено
6
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Сигурност и правосъдие

Доживотен затвор за убийството на мъж в парк "Свети Георги" в Добрич
Доживотен затвор за убийството на мъж в парк "Свети Георги" в Добрич
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
Чете се за: 01:37 мин.
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за притежание на наркотици Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за притежание на наркотици
Чете се за: 01:52 мин.
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
Двама отиват на съд за катастрофата с безнадзорни коне, при която загина 18-годишно момиче Двама отиват на съд за катастрофата с безнадзорни коне, при която загина 18-годишно момиче
Чете се за: 04:30 мин.
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се укрива 2 години 7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се укрива 2 години
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ