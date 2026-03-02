Български състезатели завоюваха пет медала на турнир по спортна гимнастика в Хърватия

5 медала спечелиха българските състезатели на турнира "Мемориал Дарио Можник" в Хърватия.

Клуб по спортна гимнастика Левски-Спартак взе сребро в отборната надпревара във възрастите Pre-Youth и Youth в женско направление с актив от 81.397 и 87.330 точки. Във възраст Pre- Youth с бронз от отборното си тръгнаха момичетата от клуб Юнак с актив от 81.396 точки.

В многобоя в женско направление, възраст Youth Биляна Банева зае първото място със сбор 45.765 точки (11. 766 точки - прескок, 9.466 точки - смесена успоредка, 12.333 - греда и 12.200 - земя).

В многобоя в женско направление във възраст Pre-Youth Виктория Илиева от клуб Юнак се нареди трета с 41.231 точки (11. 333 точки - прескок, 9.666 точки - смесена успоредка, 9.766 - греда и 10.466 - земя)

Генералният секретар на БФ Гимнастика, олимпийският вицешампион на халки Йордан Йовчев беше гост на турнира.