Една точка раздели Антон Ризов от влизане във финала на пневматична пушка на европейското първенство в Ереван

Спорт
Антон Ризов зае 14-о място на 10 метра пушка мъже на Европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения.

Българският състезател записа 631.1 в квалификациите и една точка не му достигна за влизане във финала на дисциплината.

Другият български представител Георги Канев завърши 28-и с 628.8 точки.

На 10 метра пушка при жените Теодора Боянова е 25-а с 630.0 точки, Теа Илиева 68-а с 623.3, а Ивана Вълкова е 78-а с 621.9.

В отборното класиране при жените България (Боянова, Илиева, Вълкова) е на 15-о място с 1875.2 точки.

