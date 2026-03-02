БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Служебното правителството започна инициатива за диалог със спортните федерации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази
Служебното правителството започна инициатива за диалог със спортните федерации
Слушай новината

Служебното правителството започна мащабна инициатива за диалог със спортната общественост, като изпрати стратегическа анкета до всички лицензирани спортни федерации в страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Анкетата е подготвена по предложение на Димитър Бербатов в качеството му на съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта със съгласието и подкрепата на служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Допитването поставя началото на анкетно проучване с цел задълбочена оценка на текущите предизвикателства пред спорта в България. В писмо до председателите на федерациите се посочва, че чрез ясно формулирани отговори, предложения и идеи ще бъде събрана надеждна и представителна информация, която ще послужи на изпълнителната власт за промени в модела на финансиране и управление на физическата култура и спорта.

Очаквам да се събере изчерпателна и актуална информация за федерациите и клубовете, които развиват спорта в България“, заявява Бербатов, цитиран от пресслужбата.

По думите му след анализ на данните ще може да бъде създадена стабилна рамка, върху която следващо редовно правителство да изгради реалистична дългосрочна стратегия в подкрепа на младежта и спорта.

В писмото се отбелязва, че инициативата цели иницииране на национална реформа за финансова и структурна устойчивост в развитието на българския спорт. Федерациите трябва да предоставят изисканата информация до 11 март 2026 г.

От правителството посочват, че събраните данни ще бъдат обработени и използвани за формулиране на конкретни политики и мерки за подобряване на финансовата и организационната устойчивост на спортния сектор.

На 25 февруари Димитър Бербатов стана съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Бербатов ще подпомага дейността на Гюров и служебното правителство в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.

#Андрей Гюров #Димитър Бербатов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Други спортове

Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети българските медалисти от европейското първенство по ММА в Белград
Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети българските медалисти от европейското първенство по ММА в Белград
Конфликтът в Близкия изток засяга пристигащите на Паралимпийските игри в Милано-Кортина Конфликтът в Близкия изток засяга пристигащите на Паралимпийските игри в Милано-Кортина
Чете се за: 01:22 мин.
Радослав Росенов: Купа "Странджа“ е специален турнир за мен, не смятам да спирам дотук, за мен е чест Радослав Росенов: Купа "Странджа“ е специален турнир за мен, не смятам да спирам дотук, за мен е чест
Чете се за: 02:00 мин.
Златислава Чуканова: Липсваше ми усещането да се боксирам Златислава Чуканова: Липсваше ми усещането да се боксирам
Чете се за: 01:45 мин.
Мирослава Минчева и Самуил Донков завършиха на пето място в микса на 10 м пистолет на европейското първенство по спортна стрелба Мирослава Минчева и Самуил Донков завършиха на пето място в микса на 10 м пистолет на европейското първенство по спортна стрелба
Чете се за: 00:45 мин.
България завърши на 15-о място при смесените щафети на световното по биатлон до 21 г. в Арбер България завърши на 15-о място при смесените щафети на световното по биатлон до 21 г. в Арбер
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ