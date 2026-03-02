Служебното правителството започна инициатива за диалог със спортните федерации

Служебното правителството започна мащабна инициатива за диалог със спортната общественост, като изпрати стратегическа анкета до всички лицензирани спортни федерации в страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Анкетата е подготвена по предложение на Димитър Бербатов в качеството му на съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта със съгласието и подкрепата на служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Допитването поставя началото на анкетно проучване с цел задълбочена оценка на текущите предизвикателства пред спорта в България. В писмо до председателите на федерациите се посочва, че чрез ясно формулирани отговори, предложения и идеи ще бъде събрана надеждна и представителна информация, която ще послужи на изпълнителната власт за промени в модела на финансиране и управление на физическата култура и спорта.

„Очаквам да се събере изчерпателна и актуална информация за федерациите и клубовете, които развиват спорта в България“, заявява Бербатов, цитиран от пресслужбата.

По думите му след анализ на данните ще може да бъде създадена стабилна рамка, върху която следващо редовно правителство да изгради реалистична дългосрочна стратегия в подкрепа на младежта и спорта.

В писмото се отбелязва, че инициативата цели иницииране на национална реформа за финансова и структурна устойчивост в развитието на българския спорт. Федерациите трябва да предоставят изисканата информация до 11 март 2026 г.

От правителството посочват, че събраните данни ще бъдат обработени и използвани за формулиране на конкретни политики и мерки за подобряване на финансовата и организационната устойчивост на спортния сектор.



На 25 февруари Димитър Бербатов стана съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Бербатов ще подпомага дейността на Гюров и служебното правителство в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.