ЕС подготвя контрамита в отговор на заплахата на Тръмп

Европейският съюз подготвя контрамита в отговор на заплахата на Доналд Тръмп на стойност 93 милиарда евро, които ще влязат в сила автоматично от 6-ти февруари



Това стана ясно след заседание на посланиците на държавите - членки продължило до късно снощи.

Обсъжда се и т.нар. "базука" - инструмент против икономическо изнудване, който не е използван никога до момента и, с който може да бъде забранен достъпа на американски компании до европейския пазар. Най-голям търговски стокообмен Съединените щати имат с Германия - близо 240 милиарда долара, с Великобритания - близо 150 милиарда, Нидерландия и Франция - съответно над 120 и над 100 милиарда.

Две от осемте държави, заплашени с 10-процентна ставка, не са част от Европейския съюз - Великобритания и Норвегия. Не е и прецедент Съединените щати да налагат мита на отделни държави от блока, макар пазарът да е общ.

Това оставя вратичка все пак - и обложените с 10% 6 държави да могат да пренасочват стоките си към останалите страни-членки и така да избягват облагане.

В тази ситуация търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати за 15% мита за европейските стоки на американския пазар няма как да бъде одобрено от Европейския парламент, заяви председателят на най-голямата група, ЕНП - Манфред Вебер.

Икономически експерти твърдят, че икономиката и пазарите реагират не толкова на заплахата от 10-процента мито за 8-те държави, колкото на разклатените трансатлантически отношения.