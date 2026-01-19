Започва постепенно затопляне

Код жълто за ледено време е в сила за пореден ден и днес. След мразовитото утро, отрицателни ще останат и максимални температури в почти цялата страна.



В Северна България се очакват стойности между минус 8 и минус 3°, в Южна - между минус 1 и 4, в София – около минус 1, по Черноморието от минус 3° в северните райони до 2 към Ахтопол. В следобедните часове снеговалежите в Северна България ще спрат и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде умерен от изток, в Източна България – силен, от север.

През нощта вятърът ще отслабне. Ще преобладава ясно време.



Минималните температури в цялата страна и утре ще бъдат отрицателни, между минус 12 и минус 3°, в София - около 9, но областите с жълт код за леден ден намаляват. Отрицателни ще останата дневните температури вече главно в северната половина от страната.



Ще бъде предимно слънчево с максимални температури от минус 2 до плюс 6°, в София– около градус над нулата.



Ще духа слаб източен, по Черноморието – силен северен вятър.

Слабо повишение на температурите и в планините, където и утре ще бъде предимно слънчево, с умерен източен вятър.

В близките дни повишението на температурите ще продължи. В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България.



В източната част от Горнотракийската низина ще вали дъжд и там има условия за образуване на поледици. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд.



Остават условията за поледици на места в Източна България. В петък и събота ще бъде облачно и мъгливо, без съществени валежи.