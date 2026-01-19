Испания потъва в траур

Най-малко 39 души загинаха при тежка влакова катастрофа в Испания.

Два влака се сблъскаха, след като единият е дерайлирал.

На 112 души е оказана помощ, 48 от пострадалите остават в болница. Състоянието на 11 от тях е тежко. Сред пострадалите има и деца.

Води се разследване.

Испанският премиер Педро Санчес отмени участието си в Световния икономически форум в Давос, за да посети мястото на трагедията.

Испанският крал Фелипе прекъсна визитата си в Гърция.

Към момента в посолството ни в Мадрид няма постъпила информация за загинали или пострадали българи.

Сблъсъкът става близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба в 19.45 ч. местно време. Само 20 секунди е времето между дерайлирането на първия влак и падането му на съседния релсов път, където го връхлита другият влак.

Ана, оцеляла при катастрофата:

"Някои хора бяха добре, други наистина зле. Виждахме хора да умират, без нищо да можем да направим".

Сблъсъкът става около час, след като дерайлиралият влак на частна италианска компания тръгва от Малага за Мадрид с 300 пътници.

Вторият влак е испански, превозва 100 души и се движи по маршрут от испанската столица към югоизточния град Уелва.

В него са повечето от жертвите, които са пътували в първите вагони.

Инго Вила, испански "Червен кръст":

"Достъпът на линейките беше наистина затруднен. Пътят е тесен и беше сложно да координираме влизането и излизането на линейките и автобусите, някои хора трябваше да ходят пеша".

Повечето от пътниците в двата влака са испанци, пътуващи от и към Мадрид след уикенда.

Абделатиф, брат на оцелял:

"Брат ми се връщаше от Мадрид, когато това се случи. Семейството ни получи обаждане от болницата, защото той си беше загубил телефона при катастрофата".

Към спасителните екипи се присъединяват и жители на градчето Адамус, край което се случва трагедията.

Мария, жителка на Адамус:

"Много хора донесоха вода, храна, одеяла, лекарства. Градът помогна с каквото можеше".

Участъкът, където става трагедията, наскоро е бил ремонтиран. Синдикатът на испанските машинисти в писмо от август е предупредил за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително и на тази, където е станала катастрофата.

Преди сблъсъка двата влака са се движели с под 250 км/ч.

Оскар Пуенте, министър на транспорта на Испания:

"Катастрофата е изключително необичайна. Тя става на прав участък. Нито един жп специалист не може да си обясни случилото се".

Институциите в цяла Испания запазиха минута мълчание на обяд в памет на жертвите.

В Уелва е обявен тридневен траур.

Съболезнования дойдоха от цяла Европа.

снимки: БТА



Движението на влакове в Южна Испания беше спряно след катастрофата.

Испанската жп мрежа а втората най-голяма в света след китайската, с дължина над 4 000 километра и свързва над 50 града в цялата страна.

Най-тежката влакова катастрофа в Испания беше през 2013 г., когато високоскоростен влак дерайлира в Галисия - тогава загинаха 40 души, а 140 бяха ранени.