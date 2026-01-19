БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Испания потъва в траур

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Запази

Разследването на смъртоносната влакова катастрофа продължава

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко 39 души загинаха при тежка влакова катастрофа в Испания.

Два влака се сблъскаха, след като единият е дерайлирал.

На 112 души е оказана помощ, 48 от пострадалите остават в болница. Състоянието на 11 от тях е тежко. Сред пострадалите има и деца.

Води се разследване.

Испанският премиер Педро Санчес отмени участието си в Световния икономически форум в Давос, за да посети мястото на трагедията.

Испанският крал Фелипе прекъсна визитата си в Гърция.

Към момента в посолството ни в Мадрид няма постъпила информация за загинали или пострадали българи.

Сблъсъкът става близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба в 19.45 ч. местно време. Само 20 секунди е времето между дерайлирането на първия влак и падането му на съседния релсов път, където го връхлита другият влак.

Ана, оцеляла при катастрофата:
"Някои хора бяха добре, други наистина зле. Виждахме хора да умират, без нищо да можем да направим".

Сблъсъкът става около час, след като дерайлиралият влак на частна италианска компания тръгва от Малага за Мадрид с 300 пътници.

Вторият влак е испански, превозва 100 души и се движи по маршрут от испанската столица към югоизточния град Уелва.

В него са повечето от жертвите, които са пътували в първите вагони.

Инго Вила, испански "Червен кръст":
"Достъпът на линейките беше наистина затруднен. Пътят е тесен и беше сложно да координираме влизането и излизането на линейките и автобусите, някои хора трябваше да ходят пеша".

Повечето от пътниците в двата влака са испанци, пътуващи от и към Мадрид след уикенда.

Абделатиф, брат на оцелял:
"Брат ми се връщаше от Мадрид, когато това се случи. Семейството ни получи обаждане от болницата, защото той си беше загубил телефона при катастрофата".

Към спасителните екипи се присъединяват и жители на градчето Адамус, край което се случва трагедията.

Мария, жителка на Адамус:
"Много хора донесоха вода, храна, одеяла, лекарства. Градът помогна с каквото можеше".

Участъкът, където става трагедията, наскоро е бил ремонтиран. Синдикатът на испанските машинисти в писмо от август е предупредил за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително и на тази, където е станала катастрофата.

Преди сблъсъка двата влака са се движели с под 250 км/ч.

Оскар Пуенте, министър на транспорта на Испания:
"Катастрофата е изключително необичайна. Тя става на прав участък. Нито един жп специалист не може да си обясни случилото се".

Институциите в цяла Испания запазиха минута мълчание на обяд в памет на жертвите.

В Уелва е обявен тридневен траур.

Съболезнования дойдоха от цяла Европа.

снимки: БТА


Движението на влакове в Южна Испания беше спряно след катастрофата.

Испанската жп мрежа а втората най-голяма в света след китайската, с дължина над 4 000 километра и свързва над 50 града в цялата страна.

Най-тежката влакова катастрофа в Испания беше през 2013 г., когато високоскоростен влак дерайлира в Галисия - тогава загинаха 40 души, а 140 бяха ранени.

#жп инцидент #пострадали #Испания #жертви #влакова катастрофа #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
2
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
5
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Удължават грипната епидемия във Варна
6
Удължават грипната епидемия във Варна

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: Европа

Стармър начерта червена линия за отношенията със САЩ - суверенитетът на Гренландия
Стармър начерта червена линия за отношенията със САЩ - суверенитетът на Гренландия
Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ) Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ
Чете се за: 00:50 мин.
МВнР: Няма данни за загинали или пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания МВнР: Няма данни за загинали или пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания
Чете се за: 01:12 мин.
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ) 39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа
Чете се за: 06:10 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Удължават грипната епидемия във Варна Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Испания потъва в траур Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
"Пази се като съкровище": Първата българска банкнота -...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ