МВнР: Няма данни за загинали или пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания

Към момента в посолството на Република България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамуз, провинция Кордоба, Южна Испания. Това съобщиха от МВнР.

Дипломатическото ни представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Мадрид на следните телефони: + 34 678 013 846 ; +34 91 345 5761; +34 91 345 6651 или на е-mail: Embassy.Madrid@mfa.bg

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.