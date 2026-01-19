Депутатите в правна комисия решават с какви машини ще гласуваме

В парламентарната правна комисия продължават споровете за начина, по който ще гласуваме на предстоящите избори. Депутатите спориха дали да ограничат правата на членовете на ЦИК да участват в политически партии след като приключи мандата им. Отново градуса на напрежението се вдигна от намерението за въвеждането на сканиращи устройства.

Депутатите не стигнаха до крайно решение дали да ограничат правата на членовете на ЦИК, след като изтече мандатът им да участват в политически партии, но отхвърлиха предложение на "Възраждане", което даваше възможност членовете на ЦИК да бъдат оттеглени от тази позиция по време на мандата им от партията, която ги е предложила. Именно това според по-голямата част от депутатите в комисията би накърнило независимостта на членовете на ЦИК, заради което това предложение не се прие.

Натовариха обаче ЦИК с ново задължение, а именно да организира звено, което целогодишно да обучава избирателите как точно се гласува с новите машини, които отново предизвикаха спор - както дали трябва да бъдат въвеждани, така и дали има време да бъдат въведени до предстоящите избори.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Аз на всяка разпоредба, където се обсъжда този въпрос, ще поставям въпроса всъщност какво ще прави това мнозинство, как си представя да се организира изборният процес на предстоящите предсрочни избори." Александър Рашев, ИТН: "ИТН ще подкрепи оптични машини за сканиране на хартиени бюлетини и всичките предвидени текстове на работната група, които са към настоящия момент. Много добре знаете, че и от ПГ на ПП-ДБ през януари 2025 г. предложиха текст, с който да въведат също оптични машини за сканиране на хартиени бюлетини, така че аз не виждам никакво прибързване в настоящия случай." Мая Димитрова, "БСП - Обединена левица": "Мисля, че съвсем точно, ясно и недвусмислено казах, че ще предложа текст за отлагателно действие на закона от 1 януари 2027 г. и това ще бъде направено при параграф 222, в който е посочено, че законът влиза в сила от деня на обнародването му в държавен вестник, така че тогава ще направим предложение за отлагателното действие, което касае сканиращите устройства." Петър Петров, "Възраждане": "Въпросните сканиращи оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини може би вече са В България, може би вече са настроени от Информационно обслужване. С преграждане възможността да бъдат реално преброявани самите бюлетини от СИК, очевидно, че и резултатите от изборите са готови."

Дали и откога ще се въведат сканиращите машини очевидно ще стане ясно, след като се приемат всички 222 параграфа от промените в Изборния кодекс, тъй като на финала ще решат депутатите този казус. Ако обаче се окаже, че технически те не могат да бъдат доставени или въведени за тези избори, ще се запази гласуването с хартия и машини, каквото беше и на предишните избори.