Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?

​ЕС разполага с необходимите инструменти и ще направи всичко възможно да защити икономическите интереси на общността.

Това е позицията на ЕС по повод заплахите на Доналд Тръмп от първи февруари да въведе мита срещу европейски държави, защитили суверенитета на Гренландия.

Европейската комисия потвърди, че в момента се водят интензивни разговори между държавите членки, за да бъде изготвена обща европейска позиция.

Като най-крайна мярка е Инструмента срещу икономическата принуда, наричан “търговската базука” на блока.

Освен налагането на мита, този инструмент включва въвеждането на ограничения не само на вноса на стоки, но и на услуги и може да се отрази сериозно на работата на американските компании и на технологичните гиганти в Европа.