БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
извади търговската базука сащ
Слушай новината

​ЕС разполага с необходимите инструменти и ще направи всичко възможно да защити икономическите интереси на общността.

Това е позицията на ЕС по повод заплахите на Доналд Тръмп от първи февруари да въведе мита срещу европейски държави, защитили суверенитета на Гренландия.

Европейската комисия потвърди, че в момента се водят интензивни разговори между държавите членки, за да бъде изготвена обща европейска позиция.

Като най-крайна мярка е Инструмента срещу икономическата принуда, наричан “търговската базука” на блока.

Освен налагането на мита, този инструмент включва въвеждането на ограничения не само на вноса на стоки, но и на услуги и може да се отрази сериозно на работата на американските компании и на технологичните гиганти в Европа.

Олаф Гил - говорител на ЕК:
Хората ме питат дали инструментът против принудата е отново на масата? Той никога не е бил свалян от масата. Искам да кажа, че ние действаме в наистина сложна геополитическа реалност, където трябва да бъдем гъвкави, където трябва да сме готови да действаме, когато е необходимо, и за да бъдем готови да действаме, всички инструменти са възможни.

#"търговска базука" #контрамита #САЩ #мита #Гренландия #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
1
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
2
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
4
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Удължават грипната епидемия във Варна
5
Удължават грипната епидемия във Варна
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
6
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: Европа

Започва делото на принц Хари срещу "Дейли мейл"
Започва делото на принц Хари срещу "Дейли мейл"
Испания потъва в траур Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
Стармър начерта червена линия за отношенията със САЩ - суверенитетът на Гренландия Стармър начерта червена линия за отношенията със САЩ - суверенитетът на Гренландия
Чете се за: 04:45 мин.
Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ) Богоявление по стар стил празнуват днес в редица православни страни (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
ЕС подготвя контрамита в отговор на заплахата на Тръмп ЕС подготвя контрамита в отговор на заплахата на Тръмп
Чете се за: 02:00 мин.
Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Грипна епидемия в Бургас? Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ