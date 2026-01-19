Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?

ЕС разполага с необходимите инструменти и ще направи всичко възможно да защити икономическите интереси на общността.
Това е позицията на ЕС по повод заплахите на Доналд Тръмп от първи февруари да въведе мита срещу европейски държави, защитили суверенитета на Гренландия.
Европейската комисия потвърди, че в момента се водят интензивни разговори между държавите членки, за да бъде изготвена обща европейска позиция.
Като най-крайна мярка е Инструмента срещу икономическата принуда, наричан “търговската базука” на блока.
Освен налагането на мита, този инструмент включва въвеждането на ограничения не само на вноса на стоки, но и на услуги и може да се отрази сериозно на работата на американските компании и на технологичните гиганти в Европа.
Олаф Гил - говорител на ЕК:
Хората ме питат дали инструментът против принудата е отново на масата? Той никога не е бил свалян от масата. Искам да кажа, че ние действаме в наистина сложна геополитическа реалност, където трябва да бъдем гъвкави, където трябва да сме готови да действаме, когато е необходимо, и за да бъдем готови да действаме, всички инструменти са възможни.