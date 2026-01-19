БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как ще се управляват парите за втората пенсия?

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Инвестират вноските в подфондове според възрастта и риска

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нови правила за управление на парите за втора пенсия предлага Министерството на финансите. Идеята е дружествата да могат да инвестират вноските в подфондове с различен риск в зависимост от възрастта на осигурените. Целта е родените след 1959 г. да получават по-високи пенсии от втория стълб.

Бизнесът подкрепя реформата. Двата синдиката обаче са на различни позиции.

5% от вноската за пенсия на родените след 1959 г. отиват в частен пенсионен фонд. За втора пенсия се осигуряват над 4 милиона души. А пенсионните дружества инвестират вноските по-консервативно.

Владислав Русев член на УС на БАДДПО: "По принуда трябва да инвестираме по един и същи начин спестяванията на хората, които са 60 или 65 години, и на хората, които им остават 40 години, т.е. сега са започнали и са между 25 и 30% е инвестицията в акции на всички универсални пенсионни фондове".

Финансовото министерство предлага фондовете да могат да инвестират вноските за втора пенсия в подфондове, съобразени с възрастта на осигурените и инвестиционния риск.

Васил Големански председател на КФН: "Считаме, че това е много важна стъпка, която ще постигне много по-добър резултат, по-добра доходност и по-добри пенсии за всички осигуряващи се лица".

Владислав Русев член на УС на БАДДПО: "Същевременно ще се намалят в рамите на десет годни таксите, които се удържат от страна на пенсионно осигурителните дружества, т.е. и двете промени работя за това към момента на пенсиониране хората са имат по-голяма натрупана сума".

Осигуреният ще може да избира къде да се инвестират парите му. Ако не го направи ще бъде разпределен служебно в динамичен, балансиран или консервативен фонд в зависимост от възрастта му. От КНСБ подкрепят предложените промени с изключение на служебното разпределение в пенсионно дружество при започване на първа работа.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Над 80% от новопостъпващите лица, т.е. тези, които завършват училище и излизат на пазара на труда, се разпределят служебно без техен избор, без тяхна воля".

3 години преди пенсиониране осигурените задължително остават в консервативен фонд, предвижат законопроектът. КТ "Подкрепа" са против въвеждането на т.нар. мултифондове. Бизнесът подкрепя реформата.

Мария Мичнева, зам.-председател на БСК: "Ние виждаме възможност, освен за увеличаване на доходността, ние виждаме и един стимул за хората да се осигуряват на реалния си доход, защото тези средства не отиват в солидарен столб, те отиват в неговия собствен стълб."

Независимо от инвестиционния риск при пенсиониране всички вносни за втора пенсия на осигурените ще бъдат гарантирани от пенсионните дружества, предвижда законопроектът. Ако бъде приет от правителството и депутатите ще влезе в сила през 2027 година.

# втора пенсия #Министерство на финансите

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е отворен за движение
6
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Общество

Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър
Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър
В Деня на родилната помощ: 4000 акушерки не достигат у нас, а средната им възраст е 50 години В Деня на родилната помощ: 4000 акушерки не достигат у нас, а средната им възраст е 50 години
Чете се за: 03:20 мин.
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026" Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
Чете се за: 02:27 мин.
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Чете се за: 01:05 мин.
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ