Как ще се управляват парите за втората пенсия?

Нови правила за управление на парите за втора пенсия предлага Министерството на финансите. Идеята е дружествата да могат да инвестират вноските в подфондове с различен риск в зависимост от възрастта на осигурените. Целта е родените след 1959 г. да получават по-високи пенсии от втория стълб.

Бизнесът подкрепя реформата. Двата синдиката обаче са на различни позиции.

5% от вноската за пенсия на родените след 1959 г. отиват в частен пенсионен фонд. За втора пенсия се осигуряват над 4 милиона души. А пенсионните дружества инвестират вноските по-консервативно.

Владислав Русев член на УС на БАДДПО: "По принуда трябва да инвестираме по един и същи начин спестяванията на хората, които са 60 или 65 години, и на хората, които им остават 40 години, т.е. сега са започнали и са между 25 и 30% е инвестицията в акции на всички универсални пенсионни фондове".

Финансовото министерство предлага фондовете да могат да инвестират вноските за втора пенсия в подфондове, съобразени с възрастта на осигурените и инвестиционния риск.

Васил Големански председател на КФН: "Считаме, че това е много важна стъпка, която ще постигне много по-добър резултат, по-добра доходност и по-добри пенсии за всички осигуряващи се лица". Владислав Русев член на УС на БАДДПО: "Същевременно ще се намалят в рамите на десет годни таксите, които се удържат от страна на пенсионно осигурителните дружества, т.е. и двете промени работя за това към момента на пенсиониране хората са имат по-голяма натрупана сума".

Осигуреният ще може да избира къде да се инвестират парите му. Ако не го направи ще бъде разпределен служебно в динамичен, балансиран или консервативен фонд в зависимост от възрастта му. От КНСБ подкрепят предложените промени с изключение на служебното разпределение в пенсионно дружество при започване на първа работа.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Над 80% от новопостъпващите лица, т.е. тези, които завършват училище и излизат на пазара на труда, се разпределят служебно без техен избор, без тяхна воля".

3 години преди пенсиониране осигурените задължително остават в консервативен фонд, предвижат законопроектът. КТ "Подкрепа" са против въвеждането на т.нар. мултифондове. Бизнесът подкрепя реформата.

Мария Мичнева, зам.-председател на БСК: "Ние виждаме възможност, освен за увеличаване на доходността, ние виждаме и един стимул за хората да се осигуряват на реалния си доход, защото тези средства не отиват в солидарен столб, те отиват в неговия собствен стълб."

Независимо от инвестиционния риск при пенсиониране всички вносни за втора пенсия на осигурените ще бъдат гарантирани от пенсионните дружества, предвижда законопроектът. Ако бъде приет от правителството и депутатите ще влезе в сила през 2027 година.



