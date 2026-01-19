Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
Криза в НАТО заради Гренландия

Най-тежкият срив в транслатлантическите отношения от създаването на НАТО преди почти 80 години.

Европа пое по курс на твърдо противопоставяне на Вашингтон след заплахата на Доналд Тръмп да наложи 10% мита на 8 държави заради Гренландия.

Европа подготвя ответни мерки на стойност 93 милиарда евро и заплашва за първи път в историята да активира т. нар. базука - инструмент срещу икономическата принуда, който ще забрани достъпа на американски компании до европейския пазар.

Няма да позволим да бъде изнудвани - това заяви Европа днес в стоманено единство след заплахата на Доналд Тръмп за налагане на 10% мита на 8 държави.

След телефонен разговор с Киър Стармър, снощи Тръмп поднови заканите в социалната си мрежа.

Доналд Тръмп - президент на САЩ:
"НАТО казва от 20 години на Дания, че "трябва да се справи с руската заплаха срещу Гренландия". За съжаление Дания не успя нищо да направи. Сега е времето и ще бъде направено!!!"

1 година - Европа търси компромис и начин да работи с Доналд Тръмп, но към този момент като че ли Гренландия и агресивната реторика на американския президент прескачат червена линия.

Министрите на отбраната на Дания и Гренландия се срещнаха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, а британският премиер Киър Стармър направи обръщение от Даунинг стрийт 10 и първите му думи показаха ясно курса на действия.

Киър Стармър - премиер на Великобритания:
"Една търговска война не е в ничий интерес и моята работа е да действам в защита на британския национален интерес."

Не вярвам, че Съединените щати ще използват сила, за да се сдобият с Гренландия подчерта Стармър и призова за спокойна дискусия.

Френският президент Еманюел Макрон свика съвета за национална сигурност заради кризата с Гренландия.

А канцлерът на Германия поиска среща с Доналд Тръмп на рамките на Световния икономически форум в Давос и предупреди, че митата вредят най-вече на американците.

Германия и Франция, които са сред държавите заплашени с мита, заговориха в един глас.

Ларс Клингбайл - министър на финансите на Германия:
"Германия и Франция са единодушни - няма да позволим да бъде изнудвани. Европа ще даде общ и ясен отговор. "

Ролан Лескюр - министър на финансите на Франция:
"Оставаме солидарни с Кралство Дания и народа на Гренландия. Принципите на суверенитет и териториална цялост трябва да бъдат спазвани."

От 8-те държави в списъка на Тръмп най - голям търговски стокообмен Съединените щати имат с Германия - близо 240 милиарда долара, с Великобритания - близо 150 милиарда, Нидерландия и Франция - съответно над 120 и над 100 милиарда. 2 от 8-те държави, заплашени с 10-процентна ставка, не са част от Европейския съюз - Великобритания и Норвегия.

Не е и прецедент Съединените щати да налагат мита на отделни държави от блока, макар пазарът да е общ. Това оставя вратичка все пак - и обложените с 10% мито 6 държави могат да пренасочват стоките си към останалите страни-членки и така да избягват облагане.

Елизабет Свантесон - министър на финансите на Швеция:
“Абсурдно е американският президент да използва мита като заплаха за купуване или превземане на Гренландия. Това е абсурдност на едно ново ниво. "

Китай призова Съединените щати да спрат да използва така наречената "китайска заплаха", за да оправдаят придобиването на Гренландия, а от Кремъл отказаха да оценят като добри или лоши действията на Тръмп.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл:
"Ако се реши въпросът с присъединяването на Гренландия, Тръмп разбира се ще влезе в историята не само на Съединените щати, но и в световната история. ”

Американският президент свърза Гренландия с неуспеха да получи Нобеловото отличие за мир.

Няма нужда вече да мисля само за мир, написа Тръмп в социалната си мрежа.

