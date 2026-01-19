БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля само за мира

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази

Светът няма да бъде в безопасност, ако нямаме тотален контрол над Гренландия, заяви той

Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля само за мира
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в писмо до министър-председателя на Норвегия, че вече не се чувства задължен "да мисли единствено за мира", тъй като не му е била присъдена Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс.

В писмото той е повторил искането си за контрол над Гренландия.

Писмото, до което агенция Ройтерс получи достъп, е в отговор на кратко съобщение до Тръмп от норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и президента на Финландия Александер Стуб, в което те се противопоставят на решението му да наложи мита на европейски съюзници заради отказа им да позволят на САЩ да поемат контрол над Гренландия, се казва в изявление на Стьоре.

"Като се има предвид, че Вашата страна реши да не ми даде Нобеловата награда за мир за това, че спрях осем войни, плюс още други постижения, вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мира, макар той винаги да остава водещ, а мога да мисля и за това кое е добро и правилно за Съединените американски щати", пише Тръмп в писмото.

Стьоре заяви, че многократно е обяснявал на Тръмп, че Норвежкият нобелов комитет, който присъжда наградата за мир, е независим и че норвежкото правителство няма контрол върху решенията му.

Нобеловата награда за мир беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Наградата включва златен медал, грамота и сума, възлизаща на 11 милиона шведски крони. Мачадо даде на Тръмп златния си медал по време на среща с него в Белия дом, въпреки че Норвежкият нобелов комитет заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отнемана.

В писмото си до норвежкия премиер Тръмп отново поставя под въпрос и датския суверенитет над Гренландия, като заявява: "Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, а и защо изобщо има "право на собственост" върху нея? Няма писмени документи за това – единствено се казва, че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, които са акостирали там."

"Светът няма да бъде в безопасност, ако ние нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия", добавя Тръмп в писмото.

Гренландия, голям арктически остров, богат на полезни изкопаеми, е автономна територия в състава на Кралство Дания.

#Доналд Тръмп #писмо #Гренландия #Норвегия

Последвайте ни

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
2
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
4
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
5
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна
6
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: САЩ и Канада

Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Чете се за: 06:47 мин.
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за мир в Газа Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за мир в Газа
Чете се за: 01:20 мин.
Напрежението в Минесота ескалира, причината - имиграционната политика на Тръмп Напрежението в Минесота ескалира, причината - имиграционната политика на Тръмп
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ) 39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ