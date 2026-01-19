Деца от клуб по плуване се потопиха в ледените води на р. Първенецка

От години в клуба се работи за успешно закаляване на състезателите чрез различни методи.
На днешния ден, когато по стар стил се празнува Богоявление, вече 12 години без прекъсване, спортният клуб по плуване „Пловдив 2019“ спазва традицията си за потапяне в ледените води на река Първенецка.
По време на зимния си лагер, възпитаниците на главния треньор Славянка Раденкова са наистина калени. И нейните методи се оказват успешни, като към предизвикателите се включват дори и родителите на деца от клуба.
„Тази емоция ги зарежда и чакат с удоволствие. Питат тази година отново ще бъдем ли, ще ходим ли. Така че на тях им действа много положително и на родителите също. Всички заедно се топим, правим неща, които другите хора не правят“, коментира пред БНТ Славянка Раденкова, главен треньор.
От години в клуба се работи за успешно закаляване на състезателите чрез различни методи, които с времето развиват безценни качества, необходими в спорта и в живота.
