Звездно присъствие в екипа на БНТ за Олимпийските игри в Милано/Кортина

от БНТ
Спорт
Александра Жекова влиза в ролята на водещ по време на най-значимия спортен зимен форум в света.

Александра Жекова
Българската национална телевизия ще ви покаже на живо всичко най-интересно и значимо от българското участие на най-големия спортен форум от 6 до 22 февруари – Зимните олимпийски игри. В екипа ни отново ще има звездно присъствие - сноубордистката и участничка на четири зимни Олимпийски игри – Александра Жекова. Тя ще бъде водеща на вечерната ни студийна програма „Днес на Игрите“ всяка вечер от 19:00 часа.

Днес в италианското посолство Жекова и част от екипа на Дирекция „Спорт“ презентираха начина, по който обществената медия ще отрази случващото се в Милано/Кортина.

„Надявам се да успеем да се докоснем повече до душата на нашите гости и много ми се иска да успеем да го постигнем. Да разкажат това, което обикновено медиите не успяват да си вземат от тях“, коментира Александра Жекова.

„Ние, все пак, имаме опита и рутината и сме го правили това нещо. Надявам се да пренесем във всеки един български дом емоцията, италианския стил и, дай Боже, българските успехи“, добави Ивайло Ангелов, директор на Дирекция „Спорт“ към БНТ.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Александра Жекова #Ивайло Ангелов

