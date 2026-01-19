Нумизматите съветват да си запазим левове на банкноти

Нумизмати прогнозират, че добре запазени левови банкноти ще поскъпнат с между 30% и 50% от номинала им след две до три години. Те съветват хората да запазят комплекти от излизащите от обращение купюри с добро качество.

Дори и при висока инфлация, колекционерската стойност на тези банкноти ще се запази, смята председателя на пловдивските нумизмати. Той дава пример с банкнотите от 1 и 2 лева, които бяха в обращение до преди няколко години, а сега се търгуват между 5 и 10 лева. Най-ценни остават старите банкноти от 1 и 500 лева, печатани през 1951 г.

Очаква се и колекционерите от чужбина да проявят интерес към изтеглящите се родни банкноти.