Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 03:30 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Нумизматите съветват да си запазим левове на банкноти

Чете се за: 00:50 мин.
Нумизмати прогнозират, че добре запазени левови банкноти ще поскъпнат с между 30% и 50% от номинала им след две до три години. Те съветват хората да запазят комплекти от излизащите от обращение купюри с добро качество.

Дори и при висока инфлация, колекционерската стойност на тези банкноти ще се запази, смята председателя на пловдивските нумизмати. Той дава пример с банкнотите от 1 и 2 лева, които бяха в обращение до преди няколко години, а сега се търгуват между 5 и 10 лева. Най-ценни остават старите банкноти от 1 и 500 лева, печатани през 1951 г.

Очаква се и колекционерите от чужбина да проявят интерес към изтеглящите се родни банкноти.

