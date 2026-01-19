Кои са думите на годината според платформата „Как се пише“?

„Евро“, „безобразие“ и „протест“ са думите на годината за 2025 г. според платформата „Как се пише“. Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Това показва, че най-много сме говорили за пари, скандали и недоволство.

В челната десетка на събраните онлайн предложения влизат и думи като „джен зи“, „бюджет“ и „локали“. Окончателният избор е направен от петчленно жури.

Проучването на платформата стъпва и на анализ на медийното съдържание в България – какви думи и теми най-често се споменават в новините и онлайн пространството. Думата, която е отбелязана и в двете класации, е „евро“.