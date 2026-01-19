Триумф за България на Световната купа по алпийски сноуборд в Банско

За първи път двама българи се качиха заедно на подиума в старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. 20-годишният Тервел Замфиров грабна златото с първата си победа в престижната надпревара. Радослав Янков спечели бронза след оспорван полуфинал между двамата.

Тервел победи австриеца Фабиан Обман на финала с минимална разлика от 0.15 секунди. Радослав Янков се качи за четвърти път на подиум в Банско.

При дамите, Малена Замфирова, по-малката сестра на Тервел, стигна до четвъртфиналите, като по този начин остана пета в крайното класиране.