Котката Лари от „Даунинг стрийт“ 10 отново влезе в новините

Прочутата котка Лари, която от години живее на „Даунинг стрийт“ 10 в Лондон, отново влезе в новините и социалните мрежи. Котаракът едва не спъна официалния фотограф на полския президент, докато излизаше от среща в резиденцията на британския премиер.

Лари живее на Даунинг стрийт от 2011 г., когато е осиновен от приют. Служил е на шестима британски премиери, от Дейвид Камерън до Киър Стармър, което го прави най-дълго работещият официален ловец на мишки на Обединеното кралство. Котаракът има неофициален акаунт в Twitter (X) с над 400 000 последователи.