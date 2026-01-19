Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)

След като президентът обяви своето решение, не закъсняха и политическите реакции.

Не останаха изненадани политическите формации в Народното събрание от решението на президента Румен Радев. Най-голямата от тях, ГЕРБ-СДС, към този момент запазва мълчание, но само преди броени дни лидерът на партията Бойко Борисов отправи остри критики към президента Радев за това, че използва президентската институция, за да води нечестна политическа кампания и непрекъснато да критикува правителството.

Позицията на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" е, че те ще продължават да работят за честни избори, за разграждане на модела Борисов - Пеевски, а също и за това България да се намира в сърцето на Европа, като казаха, че очакват от президента Радев да се самоопредели именно спрямо тези репери, които посочват от ПП-ДБ.



Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "Слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на нашата коалиция ПП-ДБ. Ние сме и продължаваме да бъдем политическа сила, която продължава да работи за разграждането на модела Борисов - Пеевски, на завладяваната държава и също така отстояваме силна България в силна Европа, изцяло силно проевропейски път."

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов излезе с пост във фейсбук, в който той написа, че вижда прилики между части от речта на президента Румен Радев и програмата на "Възраждане". Каза още, че очаква с нетърпение предизборните дебати, на които ще се наложи на Радев да отговори на много въпроси, от които вече не може да се крие както до сега.

От "ДПС - Ново начало" на този етап не са коментирали решението на президента Румен Радев, но назад във времето нееднократно лидерът на партията Делян Пеевски призоваваше Радев да излезе на политическия терен и именно там да се срещнат и да премерят сили.

Позицията на Атанас Зафиров, лидер на БСП, също дойде от социалната мрежа фейсбук, като там той написа "Добре дошъл на господин Румен Радев на парламентарния терен" и допълва, че вярва, че това ще помогне на политиката да се върне към своят същностен център, а именно благото на хората.

Зафиров допълва още, че БСП отново има президент и пожела успех на Илияна Йотова.

Ходът на Радев коментира и Кристиан Вигенин, който написа в социалните мрежи: "Когато беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха."

Лидерът на "Има тъкъв народ" Слави Трифонов в социалните мрежи приветства Румен Радев като "добре дошъл на политическия терен в България" и отбеляза, че ИТН е позиционирана като дясна традиционна и консервативна партия и водещите теми за нея остават традиционните български ценности, защитата на българите в Северна Македония и прекратяването на нелегалната миграция.

От "Алианс за права и свободи" на този етап се въздържат от коментар.

Като очаквано решение Радостин Василев от МЕЧ определи оставката на Радев и видя партньор в бъдещ политически проект.

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: "Политическият живот в Бъглария се нуждае от съмишлиници в борбата с един модел за когото и президентът говори в своята реч - това е моделът на корупцията на завладяните институции. Видено е че с повечето от субектите в настоящия парламент - този модел не може да бъде преборен.

Ръка за партньорство подадоха и от "Величие".

Ивелин Михайлов, лидер на "Величие": "Аз съм зарадван, защото виждам подкрепа в борбата на смяна на статуквото. До този момент от партиите не виждам нито една, с която бихме могли да работим."

По темата работиха Милена Кирова и Виктор Борисов