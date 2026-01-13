Близо 65 световни лидери ще участват в срещата на икономическия форум в Давос

Световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски, германският канцлер Фридрих Мерц и сирийският временен президент Ахмед аш Шараа, ще участват следващата седмица в годишната среща на Световния икономически форум в град Давос, предаде ДПА.

Организаторите съобщиха, че 64 държавни и правителствени ръководители, включително шестима лидери от Групата на седемте най-развити демокрации (Г-7), ще вземат участие в конференцията в швейцарския ски курорт.

Форумът се провежда фона на главозамайващата геополитическа обстановка, като завръщането на Тръмп на власт разтърси традиционните съюзни, а войните, безредиците и бързите технологични промени допринесоха за глобалната несигурност.

Тазгодишната среща се провежда под мотото "Дух на диалог", като се очакват дискусии по въпроси, включително войната в Украйна, протестите, разтърсващи Иран, и бъдещото на Газа и Венецуела.

Тръмп присъства лично на форума през 2018 г. и 2020 г. по време на първия си президентски мандат, като тогава използва срещите като възможност да популяризира програмата си "Америка на първо място".

Миналата година, само няколко дни след като положи клетва като президент на САЩ, той се обърна към участниците в срещата чрез видеовръзка, отправяйки остри критики към европейските регулатори за, както той каза, прекалено строгите правила за технологичните компании, като призова за инвестиции в САЩ и предупреди за налагането на мита върху вноса на чуждестранни стоки.

Форумът в Давос отдавна служи и като място за неформална дипломация. Тази година събитието може отново да се превърне в център на дискусии за договарянето на пътя към прекратяване на войната в Украйна.

Сред участниците ще бъдат и министър-председателите на Канада, Испания и Пакистан, както и президентите на Израел, Аржентина и Демократична република Конго. Очакват се участие да вземат и изпълнителни директори на големи технологични компании.