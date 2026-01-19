Отново рекорд в цените на златото и среброто

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срив на европейските акции и нов рекорд на златото. Пазарите реагираха мигновено на напрежението в НАТО.

Основните индекси в Европа потънаха с около 1% още с отварянето на пазарите, като очакванията са в близките дни да не се възстановят.

Рекорд и в цените на златото и среброто. С над процент и половина се е увеличила себестойността на тройунция от жълтия благороден метал и през целия ден се търгуваше за над 4000 евро. Скокът в цената на среброто е с над 4% и то е над 90 евро за тройунция.

Икономически експерти твърдят, че икономиката и пазарите реагират не толкова на заплахата от 10% мито за 8-те държави, а на разклатените трансатлантически отношения.

