БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
19:59, 19.01.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
19:49, 19.01.2026
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
19:24, 19.01.2026
Чете се за: 05:27 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
15:26, 19.01.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
13:51, 19.01.2026
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
08:40, 19.01.2026
Чете се за: 00:52 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 19.01.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 19.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:39, 19.01.2026
Възможност за диалог и промяна: Започна форумът в Давос
20:33, 19.01.2026
Отново рекорд в цените на златото и среброто
19:57, 19.01.2026
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
19:41, 19.01.2026
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и...
19:00, 19.01.2026
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
18:57, 19.01.2026
Нефтохимик спечели шестата си Купа на България
18:57, 19.01.2026
Триумф за България на Световната купа по алпийски сноуборд в Банско
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Удължават грипната епидемия във Варна
4
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
5
Испания потъва в траур
6
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Реклама
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 19.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 19.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 19.01.2026
Спортни новини 18.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 18.01.2026
Спортни новини 18.01.2026 г., 12:20 ч.
12:20, 18.01.2026
Спортни новини 17.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 17.01.2026
Спортни новини 17.01.2026 г., 12:25 ч.
12:29, 17.01.2026
Реклама
Водещи новини
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
19:46, 19.01.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
19:57, 19.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
19:00, 19.01.2026
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
19:13, 19.01.2026
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
17:04, 19.01.2026 (обновена)
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Депутатите в правна комисия решават с какви машини ще гласуваме
18:08, 19.01.2026
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Как ще се управляват парите за втората пенсия?
18:27, 19.01.2026
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на...
21:24, 19.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ